Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hasan Çavuşoğlu, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Burada kolay maç olmaz. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı biz biraz daha tutuk oynadık. İlk yarı bir pozisyona girdik. Fenerbahçe'nin pozisyonları vardı. Ancak ikinci yarı daha iyi oynamaya başladık. Neticesinde gol bulduk. Sonra gol yedik ama son dakika yine gol attık. Buradan galip çıkmak kolay değil. Teknik heyetimi ve futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçtiklerini belirten Hasan Çavuşoğlu, şu görüşleri aktardı:

"Futbolun içerisinden gelen, ikinci amatör, süper amatör, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'in her kademesinde görev yapmış biri olarak, bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koyman lazım. Bazı yorumculara bakıyorum, 'Alanyaspor'da 2 mağlubiyette hoca gönderilir mi?' diyor. Benim kulübümün nasıl yönetildiğini, ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Çıkıyorsun televizyonda zamanında bir takımda futbol oynamışsın, o takımın yorumculuğunu yapıyorsun. 'Alanyaspor'da hoca niye gitti?' diye ona sallıyorsun. Bir kere bilgi edinin ve öğrenin. Bilmiyorsanız biz öğretelim size. Biz öğrenmenize de yardımcı oluruz. Bir şeyin iyi gitmediğini görüyorsan, bir maçta da, hiç mağlubiyet olmadan da gönderirsin. Hiçbir hocamızla kırgın, dargın ve küskün ayrılmadık. Çağdaş (Atan) hocamızla da öyle ayrılmadık. Çağdaş hocayı getirip, teknik direktör yapan da benim. İnşallah bundan sonra başka takımlarda da görev yapar."

Hakem yönetimleriyle ilgili yapılan eleştirilere değinen Çavuşoğlu, "Ben en az konuşanlardanım. Her zaman federasyonun ve hakemlerin üzerine gitmeyle bu gemiyi yürütemeyiz. Biraz oturalım ve konuşalım. Federasyonla, Merkez Hakem Kuruluyla ve bütün kulüp başkanlarımızla oturalım, sorunları masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım. Değişiklikler yapılabilir, farklı şeyler olabilir. Kulüpler Birliği Vakfı ile federasyon arasında bir tartışma ve çekişme olması bizi geliştirmez. Futbolu da geliştirmez. Burada hep beraber bir şeyler yapmamız lazım. Kulüpler Birliği Vakfı olarak başkanlarımız zaten çalışıyor. Federasyonla beraber görüşme yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah güzel şeyler ortaya koyacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

