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Fenerbahçe Anderlecht karşısında 33 dakikada 2 kez rekor kırdı! Kadıköy'de tarihe geçen 2 gol birden... Önce Tadic sonra Dzeko!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 21:41
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli isim Dusan Tadic mücadelenin henüz 11. dakikasında Yusuf Akçiçek'in asistiyle bulduğu gol ile Sarı-Lacivertliler'in tarihine geçerken bir rekora imza atmıştı ancak karşılaşmanın 42. dakikasında Dzeko attığı golle bu rekoru geliştirmiş oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Anderlecht karşısında 33 dakikada 2 kez rekor kırdı! Kadıköy'de tarihe geçen 2 gol birden... Önce Tadic sonra Dzeko!
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmanın henüz 11. dakikasında golü bulurken, perdeyi açan isim tecrübeli oyuncu Dusan Tadic oldu. Tadic attığı bu golle adını Fenerbahçe tarihine yazdırmaya hazırlanırken Dzeko 42. dakikada rekoru geliştirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 64'
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Anderlecht Anderlecht

TADIC'TEN 10. GOL

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Karşılamaya ilk 11'de başlayan Tadic, 19 yaşındaki oyuncu Yusuf Akçiçek'in asistinde yaptığı şık kafa vuruşuyla golü bulurken takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Tadic attığı bu golle bu sezon gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.

F.Bahçe'nin 19'luk yıldızından bir ilk! F.Bahçe'nin 19'luk yıldızından bir ilk!

TARİHE GEÇMİŞTİ AMA...

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Anderlecht ağlarını havalandırmayı başaran Tadic, attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup aşamasından sonraki etaplarında gol atan en yaşlı isim olmuştu.

DZEKO İZİN VERMEDİ

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Tadic attığı bu golle tarihe geçmeye hazırlanırken sahneye 42. dakikada Dzeko çıktı. 38 yaşındaki Dzeko skoru 2-0'a getirirken Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika fenerbahçe gol tadic
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