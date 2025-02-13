Fenerbahçe Anderlecht karşısında 33 dakikada 2 kez rekor kırdı! Kadıköy'de tarihe geçen 2 gol birden... Önce Tadic sonra Dzeko!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmanın henüz 11. dakikasında golü bulurken, perdeyi açan isim tecrübeli oyuncu Dusan Tadic oldu. Tadic attığı bu golle adını Fenerbahçe tarihine yazdırmaya hazırlanırken Dzeko 42. dakikada rekoru geliştirdi.

Karşılamaya ilk 11'de başlayan Tadic, 19 yaşındaki oyuncu Yusuf Akçiçek'in asistinde yaptığı şık kafa vuruşuyla golü bulurken takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Tadic attığı bu golle bu sezon gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.

TARİHE GEÇMİŞTİ AMA...

Anderlecht ağlarını havalandırmayı başaran Tadic, attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup aşamasından sonraki etaplarında gol atan en yaşlı isim olmuştu.

DZEKO İZİN VERMEDİ

Tadic attığı bu golle tarihe geçmeye hazırlanırken sahneye 42. dakikada Dzeko çıktı. 38 yaşındaki Dzeko skoru 2-0'a getirirken Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.