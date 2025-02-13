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Fenerbahçe'nin golü, 19'luk yıldızın asistiyle geldi! Tribünlerden alkış yağmuru

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 21:17
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Anderlecht ile karşılaşırken mücadelenin henüz 11. dakikasında rakibi karşısında öne geçmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in bu golündeki asist ise 19'luk yıldızdan geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin golü, 19'luk yıldızın asistiyle geldi! Tribünlerden alkış yağmuru
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibi karşısında mücadelenin henüz 11. dakikasında öne geçmeyi başardı.

ASİST 19'LUK YUSUF'TAN

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Sarı-Lacivertliler'in golünü kaydeden isim Dusan Tadic olurken, bu golün asisti ise mücadeleye ilk 11'de başlayan genç yıldız Yusuf Akçiçek'ten geldi.

KARİYERİNİN İLK ASİSTİ

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Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı son 2 mücadelede de 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu yaptığı kafa vuruşunda Tadic'i golle buluştururken yaptığı bu asistle kariyerindeki ilk gol pasını da vermiş oldu.

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Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Anderlecht Anderlecht
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Anderlecht son dakika fenerbahçe
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