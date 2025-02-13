Fenerbahçe'nin golü, 19'luk yıldızın asistiyle geldi! Tribünlerden alkış yağmuru

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibi karşısında mücadelenin henüz 11. dakikasında öne geçmeyi başardı.

ASİST 19'LUK YUSUF'TAN

Sarı-Lacivertliler'in golünü kaydeden isim Dusan Tadic olurken, bu golün asisti ise mücadeleye ilk 11'de başlayan genç yıldız Yusuf Akçiçek'ten geldi.

KARİYERİNİN İLK ASİSTİ

Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı son 2 mücadelede de 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu yaptığı kafa vuruşunda Tadic'i golle buluştururken yaptığı bu asistle kariyerindeki ilk gol pasını da vermiş oldu.