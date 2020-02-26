Fenerbahçe, Antalyaspor'a Ersun Yanal ile hazırlanıyor

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor maçı öncesi paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman 25 Şubat Salı günü saat 18.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(DHA)

FOTOĞRAFLAR FENERBAHÇE'NİN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR...