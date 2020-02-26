SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Antalyaspor'a Ersun Yanal ile hazırlanıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor'a Ersun Yanal ile hazırlanıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.02.2020 08:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor maçı öncesi paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman 25 Şubat Salı günü saat 18.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(DHA)

FOTOĞRAFLAR FENERBAHÇE'NİN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR...

F.Bahçe'den resmi Ersun Yanal açıklaması

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Debinin faturası kesildi! İşte PFDK sevkleri

Debinin faturası kesildi! İşte PFDK sevkleri

Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu

Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu

Uğurcan Çakır için rekor teklif!

Uğurcan Çakır için rekor teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Antalyaspor'a Ersun Yanal ile hazırlanıyor

F.Bahçe'den resmi Ersun Yanal açıklaması

Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Ersun Yanal ve 4 futbolcu sevk edildi

Fenerbahçe'ye PFDK şoku!

Halit Kurt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazsam surlardan atlarım

Tokatçı hocadan flaş F.Bahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Alex de Souza

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Eskişehirspor, Fenerbahçe'den Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti

F.Bahçe'den 1. Lig'e gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.