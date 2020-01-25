Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle | FB canlı maç izle

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde 34 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe 36 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler bu kritik maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izlemek detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Zanka, Rami
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, M. Topal, Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Gulbrandsen, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel, Azubuike, Robinho, Muhammed Emin, Aleksic
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI
Hakem Fırat Aydunus’un yöneteceği karşılaşma saat 20.00’de Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak. beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11’leri de belli oldu.
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