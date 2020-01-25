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Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle | FB canlı maç izle

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesini etkileyen bu maçı taraftarlar canlı izlemek için canlı yayın arıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izlemek ve canlı anlatım detayları haberimizde...

Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle | FB canlı maç izle

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde 34 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe 36 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler bu kritik maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izlemek detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

fenerbahçe başakşehir maçı canlı izle

FENERBAHÇE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Zanka, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, M. Topal, Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Gulbrandsen, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel, Azubuike, Robinho, Muhammed Emin, Aleksic

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

fenerbahçe başakşehir canlı maç izle

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hakem Fırat Aydunus’un yöneteceği karşılaşma saat 20.00’de Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak. beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11’leri de belli oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerasyonun hakemi eyyamcı fırat gözünün önündeki olmayan penaltıya düdük çaldı fenere verecek maçı ilk defa var’a takıldı. galiba var’daki eyyamcılar bu penltıya çocuklar bile inanmaz diye verme dedilar galiba. ama buna fanatik şikebahçe tayfası hala penaltı diyor ya koç ali gibi oldular bunlarda
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