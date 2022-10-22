Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesinde o an: Altay Bayındır ve tribünde açılan pankart...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'ı adeta bağrına bastı.

ISINMA HAREKETLERİ İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Son dönemde gösterdiği performansla kamuoyunda eleştirilen ve hatta Karagümrük maçında bir kısım taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır, maç öncesinde ısınma hareketlerini yapmak için yeşil zemine çıktı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Genç file bekçisi, bu sırada sarı - lacivertli taraftarlardan büyük bir destek gördü. Altay Bayındır, Fenerbahçeli futbolseverlerin desteğine gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi.

PANKART AÇILDI

Öte yandan Fenerbahçeli bir taraftar, Altay Bayındır'a destek olmak için tribünde bir pankart açtı. Pankartta "Biz senden razıyız. Son kale yıkılmaz rahatız! Altay Bayındır, arkandayız!" ifadeleri yer aldı.

