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Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesinde o an: Altay Bayındır ve tribünde açılan pankart...

22.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, maç öncesinde ısınma hareketlerine başladığı anda Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu dolduran taraftarlar tarafından büyük bir destek gördü. Sarı - lacivertli file bekçisi taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verirken tribünde açılan pankart dikkat çekti.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesinde o an: Altay Bayındır ve tribünde açılan pankart...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'ı adeta bağrına bastı.

ISINMA HAREKETLERİ İÇİN SAHAYA ÇIKTI

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Son dönemde gösterdiği performansla kamuoyunda eleştirilen ve hatta Karagümrük maçında bir kısım taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır, maç öncesinde ısınma hareketlerini yapmak için yeşil zemine çıktı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

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Genç file bekçisi, bu sırada sarı - lacivertli taraftarlardan büyük bir destek gördü. Altay Bayındır, Fenerbahçeli futbolseverlerin desteğine gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi.

PANKART AÇILDI

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Öte yandan Fenerbahçeli bir taraftar, Altay Bayındır'a destek olmak için tribünde bir pankart açtı. Pankartta "Biz senden razıyız. Son kale yıkılmaz rahatız! Altay Bayındır, arkandayız!" ifadeleri yer aldı.

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