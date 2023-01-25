SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mevzular Açık Mikrofon'a katılıyor! Oğuzhan Uğur, "Ekibi bize ulaştı" diyerek duyurdu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mevzular Açık Mikrofon'a katılıyor! Oğuzhan Uğur, "Ekibi bize ulaştı" diyerek duyurdu...

25.01.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle siyasileri ağırladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde olan Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Babala TV'nin sahibi olan Uğur, sarı - lacivertli kulübün başkanı Koç'un ekibinin kendilerine ulaştığını ve yakında bir yayın yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mevzular Açık Mikrofon'a katılıyor! Oğuzhan Uğur, "Ekibi bize ulaştı" diyerek duyurdu...

YouTube kanalı Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, son dönemde siyasileri ağırladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde yer almış ve birçok kişinin ilgisini çeken konuları konuklarıyla değerlendirmişti. Uğur'dan Twitter'da flaş bir paylaşım geldi.

oguzhan-ugur-kimdir-oguzhan-ugur-kac-yasinda-15190819_2770_amp

Oğuzhan Uğur, Fenerabhçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve yakın zamanda bir yayın yapılacağını açıkladı.

Uğur'un Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

_421f8_800

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında."

Screenshot_18

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den bir paylaşım daha!Fenerbahçe'den bir paylaşım daha!
Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladıSahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı
Araplar çıldırdı! F.Bahçe'nin yıldızına resmi teklif... Ronaldo'ya rakip oluyorAraplar çıldırdı! F.Bahçe'nin yıldızına resmi teklif... Ronaldo'ya rakip oluyor
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Oğuzhan Uğur fenerbahçe kulübün

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar!

Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar!

Kendimi Messi ile kıyaslıyorum

Kendimi Messi ile kıyaslıyorum

Fenerbahçe paraya kıydı! İşte yeni sol bek

Fenerbahçe paraya kıydı! İşte yeni sol bek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.