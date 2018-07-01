Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un baldızı bakın kimmiş!

2005 yılında Nevbahar Demirağ ile dünya evine giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un baldızı ünlü sanatçı ve oyuncu Melike Demirağ çıktı. İşte birçok dizi ve filmdeki başarısının yanı sıra şarkılarıyla da herkesi mest eden Melike Demirağ hakkında bilinmesi gerekenler... MELİKE DEMİRAĞ KİMDİR? Melike Demirağ, 1956 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı Rüçhan Çamay ile ve film yapımcısı Turgut Demirağ'ın kızıdır. Nevbahar adında kız kardeşi vardır. Üsküdar Türk Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1971 yılında ilk rol aldığı sinema filmi babasının yönetmenliğini yaptığı ''Üç Kızgın Cengaver'' idi. Cihangir Gaffari, Sevda Karaca, Erdo Vatan, Beyza Başar ile birlikte başrolleri paylaştı. YILMAZ GÜNEY'İN FİLMİNDE OYNADI Melike Demirağ, 1974 yılında Şanar Yurdatapan bestesi olan ve düzenlemesini Attila Özdemiroğlu'nun yaptığı "Arkadaş" adlı şarkıyı seslendirdi ve 45'lik plak yaptı. Aynı zamanda o yıl Yılmaz Güney'in yönettiği Arkadaş adlı filmde oynadı. Film, 32. Locarno Film Şenliği'nde en iyi film seçilip Altın Leopar Ödülü'nü kazanırken Melike Demirağ da en iyi kadın oyuncu ödülünü Rebecca Horn ile paylaştı. Filmden sonra 18 yaşında iken 1974 yılında Şanar Yurdatapan (d.1941) ile evlendi.

Arkadaş, dönemin en sevilen şarkılarından biri olmuştur. Bu şarkının getirdiği ün nedeniyle, 1974 HEY Dergisi Yılın En İyileri, Yılın Ümit Veren Kadın Sanatçıları sıralamasında 870 oyla 5'inci sırayı aldı. AJDA PEKKAN BİRİNCİ, MELİKE DEMİRAĞ İKİNCİ OLDU 1975'te sırasıyla, Merhaba, Hadi Canım Sen De 45'liklerini çıkardı. Aynı yıl Hey Dergisi Okurlarına göre 1975 YILININ EN İYİLERİ, YILIN KADIN ŞARKICILARI sıralamasında Ajda Pekkan'ın 2865 oyla birinciliğinin ardından aldığı 1509 oyla 2nci sırada yer aldı. Yine aynı derginin Yılın Besteleri sıralamasından ''Arkadaş'' isimli beste ile 882 oy toplayıp 3ncü, ''Hadi Canım Sende'' isimli şarkısıyla 312 oyla 7nci ve Yılın Türkçe Sözlü Şarkıları sıralamasında ''Merhaba'' isimli şarkıyla 642 oyla 5nci sırada yer aldı. 1975 yılında "Merhaba", "Hadi Canım Sen De" 1976 yılında "Ağlamak Ayıp Değil", "Ninni", 1977 yılında "Pervane ile Işık" adlı 45'lik plakları ile meşhur oldu. 1978 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Sürü" adlı filmde Tarık Akan ile başrolde oynadı. 1976'ta Ağlamak Ayıp Değil ve Ninni 45'liklerini çıkarttı. HEY Dergisi Okurlarına göre 1976 yılının En İyileri, yılın Kadın Şarkıcıları sıralamasında 6'ıncı sırada yer alırken, "Ağlamak Ayıp Değil" isimli şarkısı ile de Yılın Besteleri sıralamasında 2720 oyla 5'inci sırada idi. 1977'te de Pervane İle Işık adlı şarkılarını yayımladığı 45'liklerle ünü arttı. 1978 yılında birinci olamadığı Eurovision elemelerinden sonra İzmir'de Ayşen Gruda'yı da aralarına alarak müziği güldürü ile birleştirerek yaptıkları şov programında Melike Demirağ ''Gel'' isimli şarkıyı seslendirdi.