Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:
Takım Menajeri: Cenk Renda
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener
Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca
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