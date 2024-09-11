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Fenerbahçe Beko bir transferi daha resmen açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 11:27
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Fenerbahçe Beko, resmi hesabından yaptığı açıklamayla Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko bir transferi daha resmen açıkladı!

Fenerbahçe Beko yaptığı açıklamayla Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona'nın formasını giyen Kanadalı pivot Khem Birch (2.06, 1992) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

6 YIL NBA'DE OYNADI

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2017'den 2023'e kadar NBA'da Orlando Magic ve Toronto Raptors formaları giyen Khem Birch, geçen sezon İspanya ACB Ligi takımı Basquet Girona'da oynadı.

Girona ile 12 maça çıkıp 22.8 dakika ortalama süre alan Birch, 8.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

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