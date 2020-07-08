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Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Amerikalı uzun Derrick Williams, Valencia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı

THY EuroLeague takımlarından Valencia, geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

29 yaşındaki 2.01 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdi. Derrick Williams'ın adı Khimki Moskova ile de ciddi şekilde anıldı.

Fenerbahçe'den önce Bayern Münih forması giyen Amerikalı uzun için Valencia'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bayern Münih'teki performansıyla Fenerbahçe'nin ilgisini çeken Derrick Williams, zeljko Obradovic ile çalıştı. Obradovic'in emirleri altında oyunun her iki tarafında da olumlu işler yaptı. Williams, EuroLeague'deki ikinci szonunda Luigi Datome ile birlikte her maçta oynayan iki oyuncudan biri oldu. Kostas Sloukas ve Nando de Colo'dan sonra en çok süre alan üçüncü oyuncu oldu." (Sporx)

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