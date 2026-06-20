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Fenerbahçe Beko duyurdu! Nando De Colo basketbolu bıraktı

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

Fenerbahçe Beko duyurdu! Nando De Colo basketbolu bıraktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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