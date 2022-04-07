Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos OPAP'ı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı.



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