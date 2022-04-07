YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos OPAP'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos OPAP'ı konuk edecek

07.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos OPAP'ı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezasıİstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası
Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardındanAlanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:31
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:41
Yatsı
21:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Etkisini anında gösteriyor: Bal ile fındığı karıştırın...

Etkisini anında gösteriyor: Bal ile fındığı karıştırın...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.