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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı tarihi skorla mağlup ederek kupaya uzandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2025 17:56
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Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko, attığı sayıyla Türkiye Kupası'nda bugüne kadar finalde en çok sayı kaydeden takım oldu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı tarihi skorla mağlup ederek kupaya uzandı!

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkarken, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselmişti.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkmasının ardından Mersinspor'u 63-83 yenerek adını finale yazdırmıştı.

FENERBAHÇE KUPAYA UZANDI

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Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı. Fenerbahçe Beko attığı ... sayıyla Türkiye Kupası rekoru kırdı. Daha önce finalde bu kadar fazla sayı atabilen bir takım olmamıştı.

BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

SALON DOLDU

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NG Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu.

Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.

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19:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko beşiktaş fenerbahçe
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