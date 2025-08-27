SPOR

Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti...

2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremeyen Fenerbahçe, Kadıköy’de golsüz biten maçın rövanşında Benfica’ya konuk oldu. Portekiz temsilcisini geçip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmedi. Benfica engelini aşamayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz'deki rövanşta turu geçmek için sahaya çıktı. Deplasmanda istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

KEREM AKTÜRKOĞLU ATTI

Fenerbahçe, Benfica ya elenerek Şampiyonlar Ligi ne veda etti... 1

Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle Benfica karşısında 1-0 geriye düştü. Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası sevinmedi. Kerem'in attığı bu gol maçın sonucunu tayin etti.

TÜRK TAKIMINA GOL ATAN İLK TÜRK OYUNCU OLDU

Fenerbahçe, Benfica ya elenerek Şampiyonlar Ligi ne veda etti... 2

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. Kerem Aktürkoğlu ayrıca, Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takım formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

TALISCA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe, Benfica ya elenerek Şampiyonlar Ligi ne veda etti... 3

Anderson Talisca, 3 dakikada 2 sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE YOLUNA UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Benfica ya elenerek Şampiyonlar Ligi ne veda etti... 4

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olduğu için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

LIVAKOVIC BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe, Benfica ya elenerek Şampiyonlar Ligi ne veda etti... 5

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.

Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı.

Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi.

MAÇ ÖNCESİNDE KARTAL UÇURULDU

Fenerbahçe, Benfica ya elenerek Şampiyonlar Ligi ne veda etti... 6

Benfica-Fenerbahçe maçı öncesinde Portekiz ekibinin sembolü kartal, stadyumda uçuruldu.

Kulübün maskotu Aguia Vitoria adındaki kartal, eğiticisinin kendisini serbest bırakmasıyla tribünlerin üzerinden uçarak sahaya indi.

Benfica taraftarları, kartalın uçuşuna alkışlarla eşlik etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Benfica Benfica
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
