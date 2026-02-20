SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık krizi büyüyor! Kompany'den Mourinho'ya zehir zemberek sözler

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar Avrupa'yı ayağa kaldırdı! Olaylı maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Brezilyalı yıldızı "saygısızlıkla" suçlamasına en sert tepki Bayern Münih cephesinden geldi. Vincent Kompany, basın toplantısında tam 10 dakika boyunca Portekizli hocayı topa tutarak, "Karakterini hedef alarak yaşananları örtbas edemezsin, bu kabul edilemez bir liderlik hatası" diyerek ateş püskürdü!

Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in deplasmanda Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları, yeşil sahadan çok saha dışındaki utanç verici olaylarla sürmeye devam ediyor.

Brezilyalı süperstar Vinicius Junior'un attığı tek golle İspanyol devine galibiyeti getirdiği gecede, tribünlerden yükselen ırkçı tezahüratlar nedeniyle oyunun yaklaşık 10 dakika durması Avrupa futbolunda deprem etkisi yarattı.

MOURINHO'DAN OLAY YARATAN SAVUNMA: "VINI SAYGISIZ!"

UEFA'nın jet hızıyla soruşturma başlattığı, Benfica yönetiminin ise iddiaları reddettiği o kaotik gecenin ardından kameralar karşısına geçen Jose Mourinho, tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Tecrübeli teknik adam, Vinicius'un gol sevincini "saygısız" olarak nitelendirmiş ve kulübün efsanesi Eusebio'yu örnek göstererek Benfica'nın asla ırkçı bir kulüp olmadığını, asıl provokasyonu Brezilyalı oyuncunun yaptığını savunmuştu.

KOMPANY ÇILDIRDI: "TAM BİR LİDERLİK HATASI!"

Mourinho'nun mağduru suçlayan bu açıklamalarına futbol dünyasından en sert ve en net tepki ise Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den geldi. Basın toplantısında konuya tam 10 dakika ayıran Kompany, meslektaşına kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü.

Portekizli hocanın sözlerini "büyük bir hata" olarak değerlendiren Kompany, Mourinho'nun liderlik vasfını sorgulayarak şu zehir zemberek ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra Jose Mourinho çıkıp Vinicius'un karakterini hedef alıyor ve sadece bir gol sevincini öne sürerek tribünlerde yaşanan o utanç verici olayları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Liderlik açısından bu çok büyük bir hata ve bunu kesinlikle kabul etmemeliyiz."

Avrupa basını şimdi Mourinho'nun, Kompany'nin bu çok ağır sözlerine nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyor.

