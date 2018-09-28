Fenerbahçe Benzia ve Ayew'in bonservisi için harekete geçiyor

Fransız futbol adamının, takımda kiralık olakrak görev yapan Benzia ve Ayew'in bonservislerinin alınması konusunda yönetimi ikna ettiği ifade ediliyor.

Comolli ikna etti

1 / 6 İlk olarak Benzia'nın kulübü Lille ile masaya oturulacak.

2 / 6 Sonrasında ise sıra Ayew'in kulübü Swensea'ye gelecek.

3 / 6 Ayew'in satın alma opsiyonu ise daha yüksek: 12 milyon Euro!

4 / 6 Toplamda 19.4 milyon Euro tutan bu yüksek bedeli Comolli pazarlıklarla 15-16 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak.

5 / 6 Takımda kiralık olarak forma giyen bir diğer futbolcu Slimani'nin ise satın alma opsiyonu bulunmuyor.