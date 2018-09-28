SPOR

Fenerbahçe Benzia ve Ayew'in bonservisi için harekete geçiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmesiyle başlayan yapılanma döneminde önemli bir adım atmak için harekete geçiliyor.

Fransız futbol adamının, takımda kiralık olakrak görev yapan Benzia ve Ayew'in bonservislerinin alınması konusunda yönetimi ikna ettiği ifade ediliyor.

Comolli ikna etti

1 / 6

İlk olarak Benzia'nın kulübü Lille ile masaya oturulacak.

İlk olarak Benzia'nın kulübü Lille ile masaya oturulacak.
2 / 6

Sonrasında ise sıra Ayew'in kulübü Swensea'ye gelecek.

Sonrasında ise sıra Ayew'in kulübü Swensea'ye gelecek.
3 / 6

Ayew'in satın alma opsiyonu ise daha yüksek: 12 milyon Euro!

Ayew'in satın alma opsiyonu ise daha yüksek: 12 milyon Euro!
4 / 6

Toplamda 19.4 milyon Euro tutan bu yüksek bedeli Comolli pazarlıklarla 15-16 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak.

Toplamda 19.4 milyon Euro tutan bu yüksek bedeli Comolli pazarlıklarla 15-16 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak.
5 / 6

Takımda kiralık olarak forma giyen bir diğer futbolcu Slimani'nin ise satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Takımda kiralık olarak forma giyen bir diğer futbolcu Slimani'nin ise satın alma opsiyonu bulunmuyor.
6 / 6

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Slimani'nin alınması ise zor gözüküyor. (TAKVİM)

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Slimani'nin alınması ise zor gözüküyor. (TAKVİM)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Comolli Benzia ayew

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tolunay Kafkas Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

Tolunay Kafkas Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Fenerbahçe Benzia ve Ayew'in bonservisi için harekete geçiyor

Fenerbahçe Benzia ve Ayew'in bonservisi için harekete geçiyor

Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

Phillip Cocu'dan Jailson'a tam not

Phillip Cocu'dan Jailson'a tam not

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.