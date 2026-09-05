Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ikinci yarısında tribünde bulunan bir Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen taraftarın hayatını kaybettiği öğrenildi.

KADIKÖY'DE ACI OLAY

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ikinci yarısında tribünde bulunan bir Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçiren taraftara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Fenerbahçe taraftarının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Derbide yaşanan acı olay, karşılaşmanın heyecanını gölgede bıraktı.