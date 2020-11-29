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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın çıldırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.11.2020 21:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde devre bitiminde adeta çılgına döndü. Bir pozisyonda Mensah'ın yerde kalmasının ardından Beşiktaşlılar faul beklemiş ancak hakem Kaan Numanoğlu' Devam' demiş ve ardından Fenerbahçe gol fırsatı yakalamıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın çıldırdı

Maçın 45. dakikasında, Beşiktaş'ta Mensah Fenerbahçe ceza alanının önünde yerde kaldı.Gustavo'nun faul yaptığını belirten Siyah Beyazlılar'ın bu tepkisine ise hakem Kaan Numanoğlu ise kayıtsız kaldı.

Topu kapan Fenerbahçeli futbolcular kısa sürede Beşiktaş kalesine geldi ve pozisyon buldular. Bu durumun ardından ise Sergen Yalçın adeta çılgına döndü... 4. hakeme de sert itirazlarda bulunan genç teknik adam, Kaan Numanoğlu'ndan sarı kart gördü. İlk yarının bitiş düdüğüyle de sakinleşmeyen Yalçın, teknik heyet ve futbolcuların sakinleştirmesiyle zorlukla soyunma odasına götürüldü.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
helal olsun BeşiktaŜ?&XH[HZ?[ZH[HH?[?]??&ZHY[?
yonetim istifaaaa
Sergen reis kanaryanin tuylerini yoldu..
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