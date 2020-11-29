Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın çıldırdı

Maçın 45. dakikasında, Beşiktaş'ta Mensah Fenerbahçe ceza alanının önünde yerde kaldı.Gustavo'nun faul yaptığını belirten Siyah Beyazlılar'ın bu tepkisine ise hakem Kaan Numanoğlu ise kayıtsız kaldı.

Topu kapan Fenerbahçeli futbolcular kısa sürede Beşiktaş kalesine geldi ve pozisyon buldular. Bu durumun ardından ise Sergen Yalçın adeta çılgına döndü... 4. hakeme de sert itirazlarda bulunan genç teknik adam, Kaan Numanoğlu'ndan sarı kart gördü. İlk yarının bitiş düdüğüyle de sakinleşmeyen Yalçın, teknik heyet ve futbolcuların sakinleştirmesiyle zorlukla soyunma odasına götürüldü.

