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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'yı Guangzhou Evergrande'den kiralamak istiyor.

İlk görüşmelerde Çin ekibinden olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli takımın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor.

Görüşme gerçekleştirildi

Fenerbahçe sezon sonunda tekrar girişimlerde bulunacak.

Fenerbahçe sezon sonunda tekrar girişimlerde bulunacak.

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.

Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı.

Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı.

Sarı-lacivertli takım, oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

Sarı-lacivertli takım, oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.

Talisca, Çin'de sona eren sezonda 18 maçta forma giyerken 16 gol attı ve 8 asist yaptı. (AKŞAM)

Talisca, Çin'de sona eren sezonda 18 maçta forma giyerken 16 gol attı ve 8 asist yaptı. (AKŞAM)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş anderson talisca Guangzhou Evergrande

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