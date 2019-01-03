Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşinde

İlk görüşmelerde Çin ekibinden olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli takımın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor.

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.