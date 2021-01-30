YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

30.01.2021 21:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı" - "Oyuncumuz Fabricio Baiano'nun gördüğü ikinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. İlk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm. Sarı kart bu kadar kolay gösterilmemeli"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in tüm takdir haklarını sarı-lacivertlilerden yana kullandığını savundu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, takımlarının iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Takımımız gayet iyi ve dirençliydi. Önceden izlediğimiz Rizespor'dan çok daha iyi durumdaydı. Bundan sonra daha iyi olacağına da inanıyorum." dedi.

Hakem Bitigen'i eleştiren Kartal, "Hakem hataları her zamanki gibi burada da vardı. Pozisyonu yeniden izlediğimizde gol mü, değil mi anlayabiliriz. Bizim hocaya neden kırmızı kart verdiğini bilmiyorum. Herhalde Rumence küfür etti. Bizim hakem anladığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Yoksa bizim önümüzde olmasına rağmen ne yaptığını görmedik. Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı. İnşallah önümüzdeki maçta daha iyi oynarız ve ileri doğru gideriz." diye konuştu.

Teknik direktörleri Marius Sumudica'nın ilk maçında kırmızı kart görmesine üzüldüğünü aktaran Kartal, "Oyuncumuz Fabricio Baiano'nun gördüğü ikinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. İlk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm. Sarı kart bu kadar kolay gösterilmemeli." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, yeni transferlerin oynamaya başlaması ve eksik futbolcularının dönmesiyle çok daha iyi bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'de program değişikliği

Süper Lig'de program değişikliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.