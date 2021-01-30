Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in tüm takdir haklarını sarı-lacivertlilerden yana kullandığını savundu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, takımlarının iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Takımımız gayet iyi ve dirençliydi. Önceden izlediğimiz Rizespor'dan çok daha iyi durumdaydı. Bundan sonra daha iyi olacağına da inanıyorum." dedi.

Hakem Bitigen'i eleştiren Kartal, "Hakem hataları her zamanki gibi burada da vardı. Pozisyonu yeniden izlediğimizde gol mü, değil mi anlayabiliriz. Bizim hocaya neden kırmızı kart verdiğini bilmiyorum. Herhalde Rumence küfür etti. Bizim hakem anladığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Yoksa bizim önümüzde olmasına rağmen ne yaptığını görmedik. Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı. İnşallah önümüzdeki maçta daha iyi oynarız ve ileri doğru gideriz." diye konuştu.