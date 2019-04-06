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Fenerbahçe, Cenk Tosun için Everton'a teklif sundu iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe gelecek sezonunun yapılanması için planlara başladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bonservis ücretiyle Everton'a giden Cenk Tosun, sarı lacivertli takımın transfer listesinde ilk sırada.

"Fener Ol" projesini resmen başlatan Fenerbahçe, transferde gündemi sallayacak bir hamle için harekete geçti...

Listede ilk sırada

Sarı - lacivertli takım, Beşiktaş’ın rekor fiyata Everton’a sattığı Cenk Tosun için temaslara başladı.

Sarı - lacivertli takım, Beşiktaş’ın rekor fiyata Everton’a sattığı Cenk Tosun için temaslara başladı.

İngiliz Kulübü'nün beklenen performansı gösteremeyen A Milli futbolcu için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Fenerbahçe, hem İngiliz kulübüne hem de Cenk’e teklif sundu.

İngiliz Kulübü'nün beklenen performansı gösteremeyen A Milli futbolcu için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Fenerbahçe, hem İngiliz kulübüne hem de Cenk’e teklif sundu.

Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği başarılı golcünün bu talebe sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği başarılı golcünün bu talebe sıcak baktığı iddia edildi.

2017- 18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro bedelle alınan milli futbolcu, 4.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

2017- 18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro bedelle alınan milli futbolcu, 4.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 11'de görev yaptı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 11'de görev yaptı.

Öte yandan Beşiktaş da eski yıldızını yakından takip ediyor. Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İnşallah ileride Burak ile birlikte oynar" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Beşiktaş da eski yıldızını yakından takip ediyor. Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İnşallah ileride Burak ile birlikte oynar" ifadesini kullanmıştı.

CENK TOSUN KİMDİR?

CENK TOSUN KİMDİR?

7 Haziran 1991 senesinde dünyaya gelen Cenk Tosun aslen Denizlilidir. Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk Millî Takımı'nda forma giymektedir.

7 Haziran 1991 senesinde dünyaya gelen Cenk Tosun aslen Denizlilidir. Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk Millî Takımı'nda forma giymektedir.

Futbol hayatına ilk olarak 6 yaşında Eintracht Frankfurt alt yapısında başlayan Tosun, profesyonel futbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla başlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen 2011-2014 sezonları arasında Gaziantepspor formasıyla 109 maçta 39 gol attı.

Futbol hayatına ilk olarak 6 yaşında Eintracht Frankfurt alt yapısında başlayan Tosun, profesyonel futbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla başlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen 2011-2014 sezonları arasında Gaziantepspor formasıyla 109 maçta 39 gol attı.

2014 yılında sözleşmesi sona eren Cenk Tosun bedelsiz olarak Beşiktaş'a tranfer oldu.

2014 yılında sözleşmesi sona eren Cenk Tosun bedelsiz olarak Beşiktaş'a tranfer oldu.
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Fenerbahçe cenk tosun everton İngiltere Premier Lig Beşiktaş

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