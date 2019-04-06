Fenerbahçe, Cenk Tosun için Everton'a teklif sundu iddiası

"Fener Ol" projesini resmen başlatan Fenerbahçe, transferde gündemi sallayacak bir hamle için harekete geçti...
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Sarı - lacivertli takım, Beşiktaş’ın rekor fiyata Everton’a sattığı Cenk Tosun için temaslara başladı.
İngiliz Kulübü'nün beklenen performansı gösteremeyen A Milli futbolcu için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Fenerbahçe, hem İngiliz kulübüne hem de Cenk’e teklif sundu.
Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği başarılı golcünün bu talebe sıcak baktığı iddia edildi.
2017- 18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro bedelle alınan milli futbolcu, 4.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
27 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 11'de görev yaptı.
Öte yandan Beşiktaş da eski yıldızını yakından takip ediyor. Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İnşallah ileride Burak ile birlikte oynar" ifadesini kullanmıştı.
7 Haziran 1991 senesinde dünyaya gelen Cenk Tosun aslen Denizlilidir. Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk Millî Takımı'nda forma giymektedir.
Futbol hayatına ilk olarak 6 yaşında Eintracht Frankfurt alt yapısında başlayan Tosun, profesyonel futbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla başlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen 2011-2014 sezonları arasında Gaziantepspor formasıyla 109 maçta 39 gol attı.
2014 yılında sözleşmesi sona eren Cenk Tosun bedelsiz olarak Beşiktaş'a tranfer oldu.
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