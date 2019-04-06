Fenerbahçe, Cenk Tosun için Everton'a teklif sundu iddiası

"Fener Ol" projesini resmen başlatan Fenerbahçe, transferde gündemi sallayacak bir hamle için harekete geçti...

İngiliz Kulübü'nün beklenen performansı gösteremeyen A Milli futbolcu için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Fenerbahçe, hem İngiliz kulübüne hem de Cenk’e teklif sundu.

27 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 11'de görev yaptı.