Fenerbahçe cephesi çıldırdı! Hakeme o kareyle isyan ettiler

Fenerbahçe yönetimi, Kayseri deplasmanındaki hakem kararlarına isyan etti. Resmi hesaptan yapılan tek kelimelik paylaşım ortalığı salladı!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, maç içinde yaşanan tartışmalı pozisyonların yankıları saha dışına da taştı. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, maçın orta hakemi Ali Yılmaz'ın verdiği kararlara büyük bir öfke kusarken, tepkiler sosyal medyaya da sıçradı.

GUENDOUZI'NİN POZİSYONUNA BÜYÜK ÖFKE

Fenerbahçe cephesini adeta çileden çıkaran en önemli kırılma anı ise Fransız yıldız Matteo Guendouzi'ye yapılan sert müdahale oldu. Rakipten gelen şiddetli faul sonrası Guendouzi acı içinde yerde kalırken, tüm sarı-lacivertli takım hakem Ali Yılmaz'ın kırmızı kartına başvurmasını bekledi.

Ancak hakem Yılmaz'ın bu sert müdahaleyi sadece sarı kartla geçiştirmesi, Fenerbahçe yedek kulübesinin ve sahadaki oyuncuların büyük tepkisine yol açtı.

"YORUMSUZ" İSYAN!

Yaşanan bu hakem krizine en net tepki ise maçın hemen ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Sarı-lacivertliler, Guendouzi'ye yapılan o sert müdahalenin fotoğraf karesini paylaşarak, hakem Ali Yılmaz'ın kararını milyonlarca taraftarının önüne serdi.

Kulüp, yaşanan adaletsizliğe dikkat çekmek için fotoğrafın üzerine sadece "Yorumsuz" ifadesini düşerek, kelimelere gerek duymadan o anın ve kararın vehametini özetledi. Bu flaş paylaşım saniyeler içinde binlerce etkileşim alarak gündeme oturdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manchester City kan kokusunu aldı! Liderliğe geliyorlarManchester City kan kokusunu aldı! Liderliğe geliyorlar
İngiliz devi tarih mi oluyor? Küme düşüyorlar!İngiliz devi tarih mi oluyor? Küme düşüyorlar!
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

