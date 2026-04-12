Fenerbahçe cephesi çıldırdı! Hakeme o kareyle isyan ettiler

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, maç içinde yaşanan tartışmalı pozisyonların yankıları saha dışına da taştı. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, maçın orta hakemi Ali Yılmaz'ın verdiği kararlara büyük bir öfke kusarken, tepkiler sosyal medyaya da sıçradı.

GUENDOUZI'NİN POZİSYONUNA BÜYÜK ÖFKE

Fenerbahçe cephesini adeta çileden çıkaran en önemli kırılma anı ise Fransız yıldız Matteo Guendouzi'ye yapılan sert müdahale oldu. Rakipten gelen şiddetli faul sonrası Guendouzi acı içinde yerde kalırken, tüm sarı-lacivertli takım hakem Ali Yılmaz'ın kırmızı kartına başvurmasını bekledi.

Ancak hakem Yılmaz'ın bu sert müdahaleyi sadece sarı kartla geçiştirmesi, Fenerbahçe yedek kulübesinin ve sahadaki oyuncuların büyük tepkisine yol açtı.

"YORUMSUZ" İSYAN!

Yaşanan bu hakem krizine en net tepki ise maçın hemen ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Sarı-lacivertliler, Guendouzi'ye yapılan o sert müdahalenin fotoğraf karesini paylaşarak, hakem Ali Yılmaz'ın kararını milyonlarca taraftarının önüne serdi.

Kulüp, yaşanan adaletsizliğe dikkat çekmek için fotoğrafın üzerine sadece "Yorumsuz" ifadesini düşerek, kelimelere gerek duymadan o anın ve kararın vehametini özetledi. Bu flaş paylaşım saniyeler içinde binlerce etkileşim alarak gündeme oturdu.