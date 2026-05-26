Beşiktaş, derbiyi kazandı seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 108-83’lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Beşiktaş: Anthony Brown 11, Conor Morgan 16, Devon Dotson 12, Brynton Lemar 19, Sertaç Şanlı 9, Jonah Mathews 17, Yiğit Arslan 11, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 5
Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Fabian White Jr 17, Jerome Robinson 8, James Palmer Jr 11, Freddie Gillespie, Can Korkmaz, Errick McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, John Meeks, John Petrucelli
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

  1. Periyot: 29-18 (Beşiktaş lehine)
    Devre: 56-41 (Beşiktaş lehine)
  2. Periyot: 88-62 (Beşiktaş lehine)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

