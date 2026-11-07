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Fenerbahçe, Çorum’da

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta maçında yarın Çorum FK’ya konuk olacak Fenerbahçe, Çorum’a geldi.

Fenerbahçe, Çorum’da

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçı için Çorum’a geldi.

Uçakla Amasya Merzifon Havalimanına gelen sarı-lacivertiler, daha sonra otobüsle Çorum’a geldi.

Fenerbahçe, Çorum’da 1

Fenerbahçe kafilesi, kamp yapacağı otel önünde toplanan taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Fenerbehçe Başkanı Aziz Yıldırım da takımla otele gelirken, Fenerbahçe başında ilk maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu ise taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe, Çorum’da 2

Karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Çorum fenerbahçe
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