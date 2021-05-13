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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor!

13.05.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 42. ve son haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlarına başladı. 17 Nisan'da sakatlanan ve el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor!

Süper Lig’in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 17 Nisan Cumartesi günü yapılan antrenmanda el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat edilen Altay Bayındır, takımla birlikte çalışmalara başladı.

SON 6 LİG MAÇINI KAÇIRDI

Yıldız kalecinin Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor. Genç file bekçisi, elindeki kırık nedeniyle son 6 lig maçında forma giyemedi. Altay Bayındır, sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada ligin son haftalarında sahalara dönmeyi planladığını söylemişti.

Altay'ın yanı sıra Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
şampiyonluktan gittikten sonra ronalda da gelse boş, tekrar geçmiş olsun. ama koskaca Fenerbahçenin sağlam yedek kalecisi olmalıydı Harun ve ruhsuz takım yüzünden olan BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINA oldu.
son altı maçta altay oynamadı fb zaten topaldı hepten gitti altay olaydı bu hafta şampiyonluğu ilan ederdik
boşversene gitti şampiyonluk

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