Fenerbahçe'de Asensio depremi! 3 İspanyol devi devrede

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Ülkesinin basınına yansıyan son flaş iddialara göre, tecrübeli on numaranın rotasını yeniden İspanya'ya çevirme ihtimali oldukça güçlendi.

ATLETICO MADRID SÜRPRİZİ!

LaLiga ekiplerinin 30 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği biliniyor. Uzun süredir oyuncuyu gündeminde tutan Real Sociedad'ın yanı sıra, Sevilla'nın da yıldız ismin mali şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Transfer yarışındaki en dikkat çekici gelişme ise Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'in de devreye girmesi oldu. Arjantinli teknik adamın, Asensio'yu daralan hücum rotasyonunda çok yönlü, tecrübeli ve kilit bir alternatif olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

EN BÜYÜK ENGEL YÜKSEK MAAŞ

Oyuncu cephesinde LaLiga'ya dönme fikrine son derece sıcak bakıldığı aktarılsa da, bu dev transferin önünde ciddi bir mali pürüz bulunuyor. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi devam eden İspanyol yıldızın yüksek maaşı, LaLiga ekiplerinin finansal planlamalarını şu aşamada zorluyor. Kariyerini ülkesinde sürdürmek isteyen Asensio'nun, olası bir transferin gerçekleşmesi adına maaşında ciddi bir fedakarlık yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.