Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kötü haber geldi

Bir dönem ana haber bültenlerinin en ünlü ‘Anchorman'i olarak anılan Reha Muhtar son dönemde sık sık gündeme geliyor. Bir süre önce yalısında düşerek ölümden dönen Reha Muhtar'ın geçtiğimiz günlerde son hali ortaya çıkmıştı.

Reha Muhtar'ın Bodrum'daki bitkin görüntüsü uzun süre gündemde kaldı. Reha Muhtar şimdi de sağlık durumuyla gündeme geldi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Reha Muhtar, Bodrum'da dün akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Muhtar'ın ilk kontrollerinin ardından kendisine kalp yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi.

DENİZ UĞUR HEMEN YOLA ÇIKTI

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından eski eş Deniz Uğur'dan hemen bir paylaşım geldi.

Reha Muhtar ile velayet davası yüzünden araları bozuk olan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.