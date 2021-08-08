Fenerbahçe'de attığı tüm golleri bir maçta attı

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalarda 2 milyon Euro bonservis karşılığı Royal Antwerp’e sattığı Frey, Standard Liege maçında 5 gol atarak Belçika'yı salladı.

Frey; 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.

Frey, 6 gole ulaşarak, Belçika Ligi’nin gol krallığında zirveye yerleşti.

Fenerbahçe'deki kariyerinde 23 resmi maça çıkan ve 5 gol kaydeden İsviçreli golcü, Antwerp macerasındaki ilk 3 maçında 6 gol kaydederek dikkat çekti.

26 YIL SONRA BİR İLK

27 yaşındaki golcü, Belçika Ligi'nde 26 yıl sonra bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

Frey'den önce 1995 yılında Mario Stanic ve 1992 yılında Gunther Hofmans, Belçika Ligi'nde bir maçta 5 gol atmayı başardılar.



