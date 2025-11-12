Fenerbahçe'de ayrılık... Cenk Tosun Süper Lig ekibine gidiyor... İşte yeni adresi

Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de üst üste aldığı 4 galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirerek şampiyonluk umutlarını tazeledi.

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Fenerbahçe cephesi, 11 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için devre arası transfer dönemine büyük önem veriyor. Kadrodan ayrılması beklenen isimler üzerinde çalışmalar devam ederken, yeni takviyelerle ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmek hedefleniyor.

CENK TOSUN İÇİN SÜRPRİZ TALİP

Bu süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kadro dışı bırakılan milli futbolcu Cenk Tosun’un, Süper Lig ekibi Kocaelispor’un radarına girdiği ileri sürüldü. Körfez ekibinin, deneyimli golcüyü renklerine bağlamak için girişimlere başladığı öğrenildi.

KOCAELİSPOR’UN FORVET ARAYIŞI

Kocaelispor’un bu transfer hamlesinin ardında, mevcut forvetleri Bruno Petkovic ve Serdar Dursun’dan beklenen performansı alamaması yatıyor. Takımın gol yollarındaki sıkıntısını çözmek isteyen yeşil-siyahlılar, Cenk Tosun’un tecrübesiyle hücum hattına derinlik kazandırmayı amaçlıyor.

CENK TOSUN TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Milli formaya yeniden dönme hedefi bulunan Cenk Tosun’un da Kocaelispor’dan gelen ilgiden memnun olduğu belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun transfer görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde hem kendisiyle hem de Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı yapılacağı bildirildi.