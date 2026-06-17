Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ilk bombası patlıyor: Vedat Muriqi dönüyor!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Güçlü ve favori bir kadro kurmak için kolları sıvayan yeni yönetim, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

AYKUT KOCAMAN VE İLK HEDEF MURIQI

Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ın getirilmesine kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli ekipte, kadroya yapılacak ilk takviye de netleşmek üzere. İddialara göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun yaz transfer dönemi için açıklayacağı ilk dev isim, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen eski göz ağrıları Vedat Muriqi olacak. Kosovalı golcünün transferinin çok kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşması ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

"TRANSFERLER 20-25 HAZİRAN'A YETİŞECEK"

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki hafta itibarıyla transferde vites yükselteceği öğrenilirken, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi verdiği transfer sözleri akıllara geldi.

Katıldığı bir televizyon programında kadro mühendisliği hakkında net konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz."