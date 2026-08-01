Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'da yeni sezon planları yapılırken Barış Alper Yılmaz için beklenmedik bir transfer ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun takımda kalacağını öngörerek kadro çalışmalarını sürdürse de Avrupa'dan gelen ilgi tabloyu değiştirebilir.

AVRUPA'DAN İLGİ ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İngiltere'den bazı kulüpler ile Fransa temsilcisi Monaco, Barış Alper Yılmaz'a olan ilgilerini Galatasaray yönetimine sözlü olarak iletti. Bu gelişmenin ardından yıldız oyuncunun ayrılık ihtimali daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı.

Galatasaray cephesi ise olası bir transferde beklentisini netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi için en az 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

LEAO PLANI MASADA

Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Galatasaray'ın transferde rotasını Rafael Leao'ya çevireceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Milan'a, 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

İtalyan ekibinin ise bu teklife farklı yaklaştığı aktarıldı. Milan'ın, satın alma maddesinin zorunlu olmasını ve bu bedelin 40 milyon euro olarak belirlenmesini talep ettiği kaydedildi.