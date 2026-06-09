Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım TFF'ye gidiyor!

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra tarihi bir seçim zaferiyle yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ı, transfer döneminin hemen başında devasa bir kadro mühendisliği problemi bekliyor. Yeni sezon öncesi sadece sarı-lacivertlileri değil, Süper Lig'deki tüm kulüpleri kara kara düşündüren 10+4 yabancı oyuncu kısıtlaması, Fenerbahçe'de tam anlamıyla kırmızı alarm verilmesine sebep oldu.

YABANCI SAYISI 24'E ÇIKABİLİR!

Sarı-lacivertli ekibin mevcut kadro tablosuna bakıldığında durumun ciddiyeti gözler önüne seriliyor. Kiradan dönen oyuncularla birlikte halihazırda tam 20 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin, teknik heyetin raporu doğrultusunda en az 4 yabancı takviyesi daha yapmayı planladığı biliniyor. Bu transferlerin de gerçekleşmesi durumunda kadrodaki yabancı sayısı 24'e kadar yükselecek.

AZİZ YILDIRIM'DAN TFF ZİRVESİ

Kadroda büyük bir şişkinlik yaratan ve transfer planlamasını kilitleme noktasına getiren bu tablo karşısında yeni başkan Aziz Yıldırım'ın acil eylem planını devreye soktuğu aktarıldı. Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle kritik bir zirve gerçekleştirmesi ve kulüplerin elini kolunu bağlayan bu kuralın esnetilmesi yönünde resmi talepte bulunması bekleniyor.