Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada maça damga vurdu

Yeni sezon öncesi Benfica formasıyla ilk kez sahaya çıkan Jhon Duran, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hazırlık maçında Belenenses'i 5-1 mağlup eden Portekiz ekibinde Kolombiyalı yıldız, oyuna girdikten sonra yalnızca iki dakika içinde hem gol attı hem de asist yaparak etkileyici bir başlangıca imza attı.

İLK MAÇINDA FARKINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 54. dakikasında ağları havalandıran Jhon Duran, henüz bir dakika sonra takım arkadaşına yaptığı gol pasıyla skora ikinci kez doğrudan katkı verdi. İlk maçında sergilediği performans, teknik heyet ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

BENFICA FARKLI KAZANDI

Benfica'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada golleri Anisio Cabral (2'), Franjo Ivanovic (38'), Gianluca Prestianni (45', 55') ve Jhon Duran (54') kaydetti. Yeni transfer Duran, ilk sınavında ortaya koyduğu gol ve asist performansıyla sezona hazır olduğunun sinyalini verdi.

TRANSFERDE ADI GALATASARAY İLE GEÇTİ!

Jhon Duran'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek adına Kolombiyalı golcünün şartlarını araştırdığı iddia edilirken, transfer gerçekleşmemiş ve yıldız futbolcu kariyerine Benfica'da devam etme kararı almıştı. 21 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk hazırlık maçında sergilediği performansla neden Avrupa'nın dikkat çeken golcüleri arasında gösterildiğini bir kez daha kanıtladı.