SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada maça damga vurdu

Benfica'nın yeni transferi Jhon Duran, ilk hazırlık maçında kısa sürede etkisini gösterdi. Kolombiyalı golcü, Belenenses karşısında iki dakika içinde 1 gol atıp 1 asist yaparak taraftarından tam not aldı.

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada maça damga vurdu
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi Benfica formasıyla ilk kez sahaya çıkan Jhon Duran, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hazırlık maçında Belenenses'i 5-1 mağlup eden Portekiz ekibinde Kolombiyalı yıldız, oyuna girdikten sonra yalnızca iki dakika içinde hem gol attı hem de asist yaparak etkileyici bir başlangıca imza attı.

İLK MAÇINDA FARKINI GÖSTERDİ

Jhon Duran dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada maça damga vurdu 1

Karşılaşmanın 54. dakikasında ağları havalandıran Jhon Duran, henüz bir dakika sonra takım arkadaşına yaptığı gol pasıyla skora ikinci kez doğrudan katkı verdi. İlk maçında sergilediği performans, teknik heyet ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

BENFICA FARKLI KAZANDI

Jhon Duran dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada maça damga vurdu 2

Benfica'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada golleri Anisio Cabral (2'), Franjo Ivanovic (38'), Gianluca Prestianni (45', 55') ve Jhon Duran (54') kaydetti. Yeni transfer Duran, ilk sınavında ortaya koyduğu gol ve asist performansıyla sezona hazır olduğunun sinyalini verdi.

TRANSFERDE ADI GALATASARAY İLE GEÇTİ!

Jhon Duran dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada maça damga vurdu 3

Jhon Duran'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek adına Kolombiyalı golcünün şartlarını araştırdığı iddia edilirken, transfer gerçekleşmemiş ve yıldız futbolcu kariyerine Benfica'da devam etme kararı almıştı. 21 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk hazırlık maçında sergilediği performansla neden Avrupa'nın dikkat çeken golcüleri arasında gösterildiğini bir kez daha kanıtladı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mark van Bommel, Belçika’nın yeni teknik direktörü olduMark van Bommel, Belçika’nın yeni teknik direktörü oldu
Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'dan Sörloth itirafı!Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'dan Sörloth itirafı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Alexander Sörloth benfica fenerbahçe galatasaray Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.