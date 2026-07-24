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Gülşen Bubikoğlu Bodrum'da! Yaz pozlarına beğeni yağdı

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ve yıllara meydan okuyan görünümüyle hayranlarından peş peşe övgü dolu yorumlar alan usta oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.

Gülşen Bubikoğlu Bodrum'da! Yaz pozlarına beğeni yağdı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmesine rağmen paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kışları İstanbul'da yazları ise Bodrum'da yazlığında olan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu sakin hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Gülşen Bubikoğlu Bodrum da! Yaz pozlarına beğeni yağdı 1

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vuran usta isim Bodrum'un serin havasıyla mutlu oldu.

Gülşen Bubikoğlu "Bu sabah harika bir hava var, hep böyle kalsa püfür püfür, serin" notuyla bir selfie paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu Bodrum da! Yaz pozlarına beğeni yağdı 2

Son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olan usta oyuncu, doğal güzelliği ve yıllara meydan okuyan görünümüyle takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. "Hiç değişmemiş", "Zamana meydan okuyor" yorumları dikkat çekti.

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Gülşen Bubikoğlu
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