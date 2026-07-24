Gülşen Bubikoğlu Bodrum'da! Yaz pozlarına beğeni yağdı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmesine rağmen paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kışları İstanbul'da yazları ise Bodrum'da yazlığında olan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu sakin hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vuran usta isim Bodrum'un serin havasıyla mutlu oldu.

Gülşen Bubikoğlu "Bu sabah harika bir hava var, hep böyle kalsa püfür püfür, serin" notuyla bir selfie paylaştı.

Son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olan usta oyuncu, doğal güzelliği ve yıllara meydan okuyan görünümüyle takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. "Hiç değişmemiş", "Zamana meydan okuyor" yorumları dikkat çekti.