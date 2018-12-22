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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2018 08:39 | Son Güncelleme

Arsenal, devre arasında Mesut Özil’i kiralama kararı aldı. Sarı-Lacivertli Yönetim, zaman kaybetmeden İngiliz kulübüyle görüşmelere başlamak için harekete geçti. Bu transferde Kanarya’nın rakipleri Inter ve Juventus…

Transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe’ye İngiltere’den ilginç bir haber geldi.

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Transfer bombası

İngizler’in saygın gazetelerinden The Times’ta yer alan haberde; Mesut Özil’in hem taktiksel hem de son dönemdeki performansı nedeniyle Arsenal menajeri Unai Emery’nin planları arasında yer almadığı ve gönderilme kararı alındığı belirtildi.

İngizler’in saygın gazetelerinden The Times’ta yer alan haberde; Mesut Özil’in hem taktiksel hem de son dönemdeki performansı nedeniyle Arsenal menajeri Unai Emery’nin planları arasında yer almadığı ve gönderilme kararı alındığı belirtildi.

İngiliz ekibinin uzun vadeli planları arasında yer almayan başarılı oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilme kararı alındığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin uzun vadeli planları arasında yer almayan başarılı oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilme kararı alındığı kaydedildi.

Arsenal ile yeni sözleşme imzalayan ve haftalık maaşı 350 bin euro olan 30 yaşındaki oyuncunun peşinde Juventus ve Inter gibi İtalyan kulüplerinin de olduğu vurgulandı.

Arsenal ile yeni sözleşme imzalayan ve haftalık maaşı 350 bin euro olan 30 yaşındaki oyuncunun peşinde Juventus ve Inter gibi İtalyan kulüplerinin de olduğu vurgulandı.

Ayrıca, zaman zaman F.Bahçe ile anılan ve kariyerinde bir gün F.Bahçe’de oynamak istediğini belirten Mesut için Sarı-Lacivertli kulübün de temasa geçebileceğinin altı çizdi.

Ayrıca, zaman zaman F.Bahçe ile anılan ve kariyerinde bir gün F.Bahçe’de oynamak istediğini belirten Mesut için Sarı-Lacivertli kulübün de temasa geçebileceğinin altı çizdi.

Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, bu sezon 14 resmi karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, bu sezon 14 resmi karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Mesut Özil, bu yılın nisan ayında verdiği röportajda, “Birçok insan, ailem, arkadaşlarım bana F.Bahçe hakkında sorular soruyor.

Mesut Özil, bu yılın nisan ayında verdiği röportajda, “Birçok insan, ailem, arkadaşlarım bana F.Bahçe hakkında sorular soruyor.

Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Bu şu anda değil ama inşallah bir gün olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Bu şu anda değil ama inşallah bir gün olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sıcak gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertli yöneticilerin Arsenal yetkilileri ile bir temasa geçeceği öğrenildi.

Bu sıcak gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertli yöneticilerin Arsenal yetkilileri ile bir temasa geçeceği öğrenildi.

Başkan Ali Koç’un Mesut Özil transferini gerçekleştirmek için tüm imkanları seferber edeceği belirtildi. (AKŞAM)

Başkan Ali Koç’un Mesut Özil transferini gerçekleştirmek için tüm imkanları seferber edeceği belirtildi. (AKŞAM)
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Fenerbahçe arsenal mesut ozil inter juventus

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