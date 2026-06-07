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Fenerbahçe'de Başkanlık seçimi! Hakan Safi'den ilk açıklama geldi: "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor"

Fenerbahçe bugün başkanını seçmek üzere sandığa gitti. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık mücadelesi verdiği seçimde Aziz Yıldırım'ın mevcut oy sayılarına göre kazanması bekleniyor. Başkan adayı Hakan Safi'den ilk açıklama geldi. "Yeniliyoruz öyle görünüyor" diyen Safi, "Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de Başkanlık seçimi! Hakan Safi'den ilk açıklama geldi: "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor"
Mustafa Fidan

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğü başkanlık seçimiyle ilgili konuştu. Stadyumda açıklamalarda bulunan Safi şunları söyledi;

Fenerbahçe de Başkanlık seçimi! Hakan Safi den ilk açıklama geldi: "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor" 1

HAKAN SAFİ: "GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA YENİLİYORUZ"

"Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi.

"TAKDİRİ FENERBAHÇE CAMİASI BAŞKA TÜRLÜ ANLIYOR"

Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor.

Fenerbahçe de Başkanlık seçimi! Hakan Safi den ilk açıklama geldi: "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor" 2

AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbah.e Hakan Safi
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