Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim takımdan gönderilecek

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Yüksek maaşı nedeniyle Nelson Semedo ile yolların ayrılması gündeme gelirken, Portekizli sağ beke ülkesinden teklifler olduğu ve yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarışacağı süreçte sarı-lacivertli kulüpte bazı yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi. Bu doğrultuda Nelson Semedo’nun geleceği tartışılmaya başlandı.

AYRILIK GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetiminde, yıllık maliyeti 4 milyon euroyu bulan Nelson Semedo’nun kontratından çıkılması fikri ağırlık kazandı. Sarı-lacivertli kurmayların, daha düşük maaşlı ve gelişime açık oyunculara yönelmek istediği öğrenildi.

PORTEKİZ’DEN TALİPLERİ VAR

32 yaşındaki sağ bek için ülkesinden bazı kulüplerin devrede olduğu belirtildi. Portekizli futbolcuya gelen tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ifade edilirken, yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Semedo, daha sonra Barcelona ve Wolverhampton formaları giyerek Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev yaptı.

Nelson Semedo, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 39 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.

