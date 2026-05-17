Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim takımdan gönderilecek

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarışacağı süreçte sarı-lacivertli kulüpte bazı yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi. Bu doğrultuda Nelson Semedo’nun geleceği tartışılmaya başlandı.
Fenerbahçe yönetiminde, yıllık maliyeti 4 milyon euroyu bulan Nelson Semedo’nun kontratından çıkılması fikri ağırlık kazandı. Sarı-lacivertli kurmayların, daha düşük maaşlı ve gelişime açık oyunculara yönelmek istediği öğrenildi.
32 yaşındaki sağ bek için ülkesinden bazı kulüplerin devrede olduğu belirtildi. Portekizli futbolcuya gelen tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ifade edilirken, yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.
Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Semedo, daha sonra Barcelona ve Wolverhampton formaları giyerek Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev yaptı.
Nelson Semedo, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 39 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum