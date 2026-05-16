SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Deniz Hümmet, Asya'yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Al Nassr’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Gamba Osaka şampiyon oldu. Jorge Jesus’un takımını yıkan golü Türk forvet Deniz Hümmet atarken, Al Nassr bu sezonki ikinci kupa finalini de kaybetti.

Deniz Hümmet, Asya'yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!
Burak Kavuncu

Asya futbolunda yılın en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşti ve kupanın mutlak favorisi olan Al Nassr, evinde yıkıldı. Jorge Jesus’un öğrencilerini yıkan ve Gamba Osaka’yı Asya Şampiyonlar Ligi 2’de şampiyonluğa taşıyan isim ise Türk forvet Deniz Hümmet oldu.

JORGE JESUS VE RONALDO'YU TÜRK FORVET YIKTI! GAMBA OSAKA ASYA’NIN ZİRVESİNDE...

Deniz Hümmet, Asya yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo yu yıkıp kupayı kaptı! 1

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde futbol dünyasının gözü, Suudi Arabistan'da oynanan dev maça çevrildi. Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen ve dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Al Nassr, evinde Japonya temsilcisi Gamba Osaka’yı konuk etti. Büyük bir taktik savaşına sahne olan finalde gülen taraf, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Gamba Osaka oldu. Japon ekibine tarihi kupayı getiren golü ise Türk santrfor Deniz Hümmet kaydetti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ALTIN GOL DENİZ HÜMMET’TEN GELDİ

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr’a karşı deplasmanda harika bir direnç gösteren Gamba Osaka, aradığı golü Türk forvetiyle buldu. Sahneye çıkan Deniz Hümmet, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Al Nassr'ın yoğun baskısına rağmen kalesini gole kapatmayı başaran Japon temsilcisi, bu golle Asya Şampiyonlar Ligi 2’nin şampiyonu olmayı başardı.

DENİZ HÜMMET: "İNANILMAZ HİSSEDİYORUM!"

Deniz Hümmet, Asya yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo yu yıkıp kupayı kaptı! 2

Maçın ardından şampiyonluk madalyasıyla kameraların karşısına geçen gecenin kahramanı Deniz Hümmet, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an inanılmaz hissediyorum, kelimelerle tarif etmek çok zor. Bu tarihi zafer, başından beri bize inanan ve bizi destekleyen herkese armağan olsun."

AL NASSR’DA FİNAL KABUSU: 1 SEZONDA 2 KUPA KAYBEDİLDİ!

Deniz Hümmet, Asya yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo yu yıkıp kupayı kaptı! 3

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus liderliğindeki Al Nassr ise bu sonuçla birlikte kabus gibi bir sezonu geride bıraktı. Suudi Arabistan temsilcisi, bu sezon çıktığı iki kupa finalinden de boynu bükük ayrıldı. Daha önce Süper Kupa finalinde Al Ahli'ye kaybeden Al Nassr, evindeki Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde de Gamba Osaka'ya takılarak sezonu kupasız kapatmış oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Deniz Hümmet, Asya yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo yu yıkıp kupayı kaptı! 4

Asya'da attığı şampiyonluk golüyle adından söz ettiren Deniz Hümmet, Türk futbolseverlerin yabancı olmadığı bir isim. Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen 29 yaşındaki gurbetçi santrfor, Karadeniz temsilcisinde görev yaptığı 2021-2023 döneminde sergilediği mücadeleci futbolla tanınmıştı. Türkiye kariyerinin ardından rotasını yurt dışına çeviren ve Japonya'da Gamba Osaka'nın yolunu tutan deneyimli golcü, Al Nassr karşısında kazandığı bu tarihi başarıyla adından söz ettirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!
Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi mi?Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi mi?
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Al Nassr FC Deniz Hümmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.