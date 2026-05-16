Deniz Hümmet, Asya'yı salladı! Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Asya futbolunda yılın en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşti ve kupanın mutlak favorisi olan Al Nassr, evinde yıkıldı. Jorge Jesus’un öğrencilerini yıkan ve Gamba Osaka’yı Asya Şampiyonlar Ligi 2’de şampiyonluğa taşıyan isim ise Türk forvet Deniz Hümmet oldu.

JORGE JESUS VE RONALDO'YU TÜRK FORVET YIKTI! GAMBA OSAKA ASYA’NIN ZİRVESİNDE...

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde futbol dünyasının gözü, Suudi Arabistan'da oynanan dev maça çevrildi. Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen ve dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Al Nassr, evinde Japonya temsilcisi Gamba Osaka’yı konuk etti. Büyük bir taktik savaşına sahne olan finalde gülen taraf, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Gamba Osaka oldu. Japon ekibine tarihi kupayı getiren golü ise Türk santrfor Deniz Hümmet kaydetti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ALTIN GOL DENİZ HÜMMET’TEN GELDİ

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr’a karşı deplasmanda harika bir direnç gösteren Gamba Osaka, aradığı golü Türk forvetiyle buldu. Sahneye çıkan Deniz Hümmet, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Al Nassr'ın yoğun baskısına rağmen kalesini gole kapatmayı başaran Japon temsilcisi, bu golle Asya Şampiyonlar Ligi 2’nin şampiyonu olmayı başardı.

DENİZ HÜMMET: "İNANILMAZ HİSSEDİYORUM!"

Maçın ardından şampiyonluk madalyasıyla kameraların karşısına geçen gecenin kahramanı Deniz Hümmet, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an inanılmaz hissediyorum, kelimelerle tarif etmek çok zor. Bu tarihi zafer, başından beri bize inanan ve bizi destekleyen herkese armağan olsun."

AL NASSR’DA FİNAL KABUSU: 1 SEZONDA 2 KUPA KAYBEDİLDİ!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus liderliğindeki Al Nassr ise bu sonuçla birlikte kabus gibi bir sezonu geride bıraktı. Suudi Arabistan temsilcisi, bu sezon çıktığı iki kupa finalinden de boynu bükük ayrıldı. Daha önce Süper Kupa finalinde Al Ahli'ye kaybeden Al Nassr, evindeki Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde de Gamba Osaka'ya takılarak sezonu kupasız kapatmış oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Asya'da attığı şampiyonluk golüyle adından söz ettiren Deniz Hümmet, Türk futbolseverlerin yabancı olmadığı bir isim. Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen 29 yaşındaki gurbetçi santrfor, Karadeniz temsilcisinde görev yaptığı 2021-2023 döneminde sergilediği mücadeleci futbolla tanınmıştı. Türkiye kariyerinin ardından rotasını yurt dışına çeviren ve Japonya'da Gamba Osaka'nın yolunu tutan deneyimli golcü, Al Nassr karşısında kazandığı bu tarihi başarıyla adından söz ettirdi.