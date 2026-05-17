Eurovision 2026 birincisi Bulgaristan oldu! İsrail kaçıncı oldu?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazananı belli oldu. Herkesin merak ettiği Eurovision'da birinci kim oldu sorusunun yanıtı merak edildi.

Viyana'daki Wiener Stadthalle'de gerçekleşen ikinci yarı finalde sahne alan Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya finale geçerken, Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya yarışmaya veda etti.

Viyana’da düzenlenen dev organizasyonda Bulgaristan’ı temsil eden Dara, “Bangaranga” adlı performansıyla 516 puan alarak Eurovision 2026 şampiyonu oldu.

İSRAİL BOYKOT EDİLMİŞTİ

İsrail bu sene yarışmada boykot edildi. Beş ülke İsrail'in yarışmaya dahil edilmesine karşı çıkarak yarışmayı boykot etme kararı aldı. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Yarışmada protestolarla gündeme gelen İsrail ise ikinci sırada yer alırken Romanya ise üçüncü oldu. Yarışmada Birleşik Krallık 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

EUROVISION 2026 İLK 5

Yarışmada ilk 5 ülke şu şekilde yer aldı: