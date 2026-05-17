MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eurovision 2026 birincisi Bulgaristan oldu! İsrail kaçıncı oldu?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı Bulgaristan kazandı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen yarışmada Bulgaristan adına sahne alan Dara, “Bangaranga” şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. Protestoların odağındaki İsrail ise yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

Eurovision 2026 birincisi Bulgaristan oldu! İsrail kaçıncı oldu?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazananı belli oldu. Herkesin merak ettiği Eurovision'da birinci kim oldu sorusunun yanıtı merak edildi.

Viyana'daki Wiener Stadthalle'de gerçekleşen ikinci yarı finalde sahne alan Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya finale geçerken, Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya yarışmaya veda etti.

Eurovision 2026 birincisi Bulgaristan oldu! İsrail kaçıncı oldu? 1

Viyana’da düzenlenen dev organizasyonda Bulgaristan’ı temsil eden Dara, “Bangaranga” adlı performansıyla 516 puan alarak Eurovision 2026 şampiyonu oldu.

İSRAİL BOYKOT EDİLMİŞTİ

İsrail bu sene yarışmada boykot edildi. Beş ülke İsrail'in yarışmaya dahil edilmesine karşı çıkarak yarışmayı boykot etme kararı aldı. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Yarışmada protestolarla gündeme gelen İsrail ise ikinci sırada yer alırken Romanya ise üçüncü oldu. Yarışmada Birleşik Krallık 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Eurovision 2026 birincisi Bulgaristan oldu! İsrail kaçıncı oldu? 2

EUROVISION 2026 İLK 5

Yarışmada ilk 5 ülke şu şekilde yer aldı:

  1. Bulgaristan 516 puan
  2. İsrail 343 puan
  3. Romanya 296 puan
  4. Avustralya 287 puan
  5. İtalya 281 puan

    Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

    Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başrol kovuldu reytingler sorun oldu! Fenomen dizi bittiBaşrol kovuldu reytingler sorun oldu! Fenomen dizi bitti
Dedesinin tabutunun başında video çekmişti! Ünlü şarkıcının kızı çıktıDedesinin tabutunun başında video çekmişti! Ünlü şarkıcının kızı çıktı

Anahtar Kelimeler:
Eurovision
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.