Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü krizi! Tepkiler çığ gibi büyüyünce olay tepki

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü krizi büyüyor. Son dönemde kadroda yer almaması nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaşan milli futbolcu, Instagram hesabını kapatarak dikkat çeken bir hamle yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Çağlar Söyüncü, sosyal medyada taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

Kamuoyuna son antrenmanda hissettiği ağrı nedeniyle Gençlerbirliği maçında tedbir amaçlı kadroya alınmadığı açıklanan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin son dört maçında da kadroda yer almadı.

SON 4 MAÇTA KADRODA YOK

Çağlar Söyüncü; Gençlerbirliği, Lyon, Konyaspor ve Lyon karşılaşmalarında Fenerbahçe'nin maç kadrosunda bulunmadı.

Milli futbolcunun uzun süredir forma giyememesi ve takımda yaşanan gelişmelerin ardından sarı-lacivertli taraftarların tepkileri sosyal medyada giderek arttı.

ÇAĞLAR'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Çağlar Söyüncü'den olay yaratan bir hamle geldi. Fenerbahçeli futbolcu, Instagram hesabını kapattı.

Söyüncü'nün bu kararı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili soru işaretleri de arttı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK İDDİASI

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'den ayrılması için temsilcisi tarafından kulüplerle görüşmelerin sürdüğü de belirtiliyor. Deneyimli savunmacının sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti ücret aldığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta görev yapan Çağlar, bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de başlamıştı. Milli futbolcu bu sezon ise henüz resmi bir maçta forma giyemedi.