Fenerbahçe'de çok sürpriz gelişme! 'KAP' bildirimi bile yapıldı... Sarı-Lacivertliler hisselerinin %4.80'ini yabancı yatırımcıya sattı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli kulüp KAP'a bildirimde Futbol A.Ş'de sahip olunan sermayenin %4,80'ini (12 milyon adet) yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN BİLDİRİM:

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir.

Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.