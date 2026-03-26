Fenerbahçe'de Dybala sesleri! Sözleşme detayları bile ortaya çıktı

Türkiye'de transfer piyasası İtalya'dan gelen dev bir iddiayla sarsılıyor. Dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport ve ünlü gazeteci Matteo Nava'nın paylaştığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Arjantinli dünya yıldızı Paulo Dybala için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE’DE DYBALA HAREKATI!

Arjantinli yıldız Paulo Dybala için Fenerbahçe resmen devreye girdi. İtalyan basınının saygın kuruluşu La Gazzetta dello Sport’un geçtiği son dakika bilgisine göre; sarı-lacivertliler, Roma ile sözleşme yenileme ihtimali mucizelere kalan Arjantinli yıldızın menajeriyle ilk teması kurdu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, 31 yaşındaki yıldıza yıllık 6 milyon Euro’dan 3 senelik dev bir kontrat teklif etti.

İTALYA’DAN "YILIN BOMBASI" GELDİ: İLK TEMAS KURULDU

Matteo Nava imzalı habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Paulo Dybala’nın menajeriyle görüşmelere başlangıç aşamasında dahil oldu. Roma ile olan kontratı sona ermek üzere olan ve İtalyan ekibiyle yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu için Fenerbahçe, Türkiye'nin en ciddi adayı konumuna yükseldi.

MALİYETİ BELLİ OLDU: TOPLAM 18 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin Dybala'yı ikna etmek için hazırladığı pakette belli oldu. Arjantinli yıldıza yıllık 6 milyon Euro garanti ücret teklif eden yönetim, toplamda 18 milyon Euro'luk bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda. Roma’da kalma ihtimali her geçen gün zayıflayan Dybala’nın, Avrupa’nın diğer devlerinden gelen teklifleri de cebinde tuttuğu ancak Fenerbahçe’nin sunduğu uzun süreli sözleşme ve liderlik rolüne sıcak baktığı iddia ediliyor.