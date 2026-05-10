Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar sürerken, gözler şimdiden yeni sezonun kadro planlamasına çevrildi. Elde edilen bu tarihi zaferlerde aslan payına sahip olan dünya yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer listelerinde ilk sıraya yerleşti.

150 MİLYON EURO İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Yaz transfer döneminin bir numaralı gözdesi haline gelen Nijeryalı süperstar için spor kamuoyunda sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray yönetiminin, yıldız golcüyü elinden çıkarmak için kapıyı tam 150 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu devasa rakam iddialarının ardından, sarı-kırmızılı cepheden beklenen resmi açıklama geldi.

"BEN ABDULLAH KAVUKCU OLARAK SATMAM!"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, 150 milyon Euro'luk dudak uçuklatan bonservis iddiasına net bir yanıt verdi.

"Osimhen’i 150 milyon Euro'ya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzundur." diyerek yıldız oyuncuyu takımda tutma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

"BUNLARA BAKMADIK BİLE..."

Osimhen için henüz masaya oturmadıklarını belirten Başkan Vekili, "Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile. Zaten Osimhen’i herkes izleme altına alıyor" ifadelerini kullandı.