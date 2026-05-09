SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ederson hakkında karar açıklandı!

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'un PFDK cezası için Tahkim Kurulu son kararını verdi. Sarı-lacivertlileri yıkan dev yaptırım resmen onandı.

Fenerbahçe'de Ederson hakkında karar açıklandı!
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve spor kamuoyunda haftalardır büyük tartışma yaratan cezalarla ilgili nihai kararını açıkladı. Gözlerin çevrildiği kurul toplantısında, Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson başta olmak üzere birçok kulübü yakından ilgilendiren çok kritik kararlara imza atıldı.

EDERSON'A 3 MAÇ MEN VE 480 BİN LİRA FATURA!

Fenerbahçe de Ederson hakkında karar açıklandı! 1

Galatasaray derbisinde olaylı bir şekilde kırmızı kart gören ve hakem Yasin Kol'a yönelik ağır hakaretleri hakem raporuna yansıyan Ederson'un cezası kesinleşti.

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Brezilyalı kaleciye ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verdiği (çift sarı karttan doğan 1 maçlık ceza hariç) 3 maç men cezasını resmen onadı. Ayrıca yıldız kaleciye çeşitli nedenlerden dolayı kesilen toplam 480 bin liralık dudak uçuklatan para cezası da onanarak yürürlüğe girdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

GALATASARAY'A 700 BİN TL, AMEDSPOR'A İNDİRİM

Fenerbahçe de Ederson hakkında karar açıklandı! 2

TFF Tahkim Kurulu'nun masasındaki tek dosya Fenerbahçe değildi. Kurul, Galatasaray kulübüne farklı sebeplerden ötürü kesilen toplam 700 bin lira tutarındaki dev para cezasının da onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig cephesinde ise dikkat çeken kararlar çıktı. Şampiyonluk coşkusu yaşayan Amedspor'a çeşitli ihlallerden verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken; stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle kesilen 310 bin liralık fatura, yapılan itiraz sonucunda 150 bin liraya düşürüldü. Ayrıca Manisa FK'den Yasin Güreler'in 2 maçlık men cezası ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in 3 maçlık soyunma odasına/kulübeye giriş yasağı ve 40 bin liralık para cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de play-off mücadelesi olaylı bittiEskişehir’de play-off mücadelesi olaylı bitti
Can Uzun'un golü Dortmund karşısında Frankfurt'a yetmediCan Uzun'un golü Dortmund karşısında Frankfurt'a yetmedi
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! "Döveceğim idmana getirmeyin"

Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! "Döveceğim idmana getirmeyin"

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.