Fenerbahçe'de Ederson hakkında karar açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve spor kamuoyunda haftalardır büyük tartışma yaratan cezalarla ilgili nihai kararını açıkladı. Gözlerin çevrildiği kurul toplantısında, Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson başta olmak üzere birçok kulübü yakından ilgilendiren çok kritik kararlara imza atıldı.

EDERSON'A 3 MAÇ MEN VE 480 BİN LİRA FATURA!

Galatasaray derbisinde olaylı bir şekilde kırmızı kart gören ve hakem Yasin Kol'a yönelik ağır hakaretleri hakem raporuna yansıyan Ederson'un cezası kesinleşti.

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Brezilyalı kaleciye ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verdiği (çift sarı karttan doğan 1 maçlık ceza hariç) 3 maç men cezasını resmen onadı. Ayrıca yıldız kaleciye çeşitli nedenlerden dolayı kesilen toplam 480 bin liralık dudak uçuklatan para cezası da onanarak yürürlüğe girdi.

GALATASARAY'A 700 BİN TL, AMEDSPOR'A İNDİRİM

TFF Tahkim Kurulu'nun masasındaki tek dosya Fenerbahçe değildi. Kurul, Galatasaray kulübüne farklı sebeplerden ötürü kesilen toplam 700 bin lira tutarındaki dev para cezasının da onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig cephesinde ise dikkat çeken kararlar çıktı. Şampiyonluk coşkusu yaşayan Amedspor'a çeşitli ihlallerden verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken; stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle kesilen 310 bin liralık fatura, yapılan itiraz sonucunda 150 bin liraya düşürüldü. Ayrıca Manisa FK'den Yasin Güreler'in 2 maçlık men cezası ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in 3 maçlık soyunma odasına/kulübeye giriş yasağı ve 40 bin liralık para cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.