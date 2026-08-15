Fenerbahçe'de Ederson İtalyan devine transfer oluyor!

Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Ederson için transfer piyasasında sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı file bekçisinin İtalya'ya transferi konusunda ilk resmi adım atıldı.

JUVENTUS'TAN İLK SOMUT ADIM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Serie A devi Juventus, Ederson'un transferi için oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes ile ilk teması kurdu. Bu görüşme, İtalyan ekibinin tecrübeli kaleciye olan ilgisindeki ilk somut adım olarak değerlendirilirken, transferin olası mali şartlarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig devi Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 resmi müsabakada görev yaparken 13 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştı.