Okan Buruk'tan Galatasaray yönetimine taş! Maç sonunda isyan etti

Süper Lig'in açılış haftasında evinde Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BÖYLE BİR MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİRDİ"

Mücadelenin kırılma anlarına değinen ve kaçan fırsatlara dikkat çeken Buruk, "İlk yarı domine bir oyun vardı. İkinci yarıya da iyi başladık, golü bulduk. Ancak iki dakikada maç döndü. Uzaktan atılan şutta iki adım atsak kestirebilirdik, ardından bireysel hata geldi. Futbolda bunlar var. Çok gol kaçırdık, böyle bir maçı kazanmamız gerekirdi. Dünya Kupası dönüşü oyuncuların takıma farklı tarihlerde katılması bizi etkiledi. Maçın 61. dakikasına kadar çok rahat, en formda olduğumuz dönemin oyununu oynar gibiydik." dedi.

"KİMSE MERAK ETMESİN, YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Tribünlerde oluşan karamsar atmosferin dağıtılması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Çok hızlı şekilde negatif bir hava oldu stadyumda. Kenardan o havayı değiştirmeye çalıştım. Çok karamsar bir ortam var, bunu dağıtmalıyız. Futbolculara destek vermek gerekiyor. Biz birlikte olduğumuzda hep güçlü olduk. Hep 'Galatasaray hazır değil' diyorlar. Kimse merak etmesin, yine Galatasaray şampiyon olacak. Herkes bu takımın bu durumdan nasıl hızlı çıktığını biliyor." ifadelerini kullandı.

"10 NUMARA, FORVET VE KANAT TRANSFERİ ÇOK ACİL"

Kadro eksikliklerine ve transfer çalışmalarına da değinerek yönetime mesaj yollayan Okan Buruk, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara pozisyonu, forvet ve kanat oyuncusunu çok acil kadromuza katmamız gerekiyor. Bunun bu hafta içerisinde olmasını istiyoruz. Kadro genişliğimizi yakalayıp Şampiyonlar Ligi'ne kadar kadromuzu en iyi seviyeye getireceğiz." açıklamasında bulundu.