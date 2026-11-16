Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı

Fenerbahçe'de teknik heyet, milli arada takımın performansını değerlendirirken Mason Greenwood için de özel bir çalışma yürüttü. İngiliz futbolcunun sahadaki konumunu değiştirmeyi planlayan Emre Belözoğlu ve ekibi, yıldız oyuncunun hücumdaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

GREENWOOD'UN SAHADAKİ ROLÜ DEĞİŞİYOR

TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu ve teknik ekibi, Greenwood'un savunmaya yardım etme sorumluluğunu azaltarak hücum bölgesinde daha özgür hareket etmesini istiyor.

Teknik heyetin yaptığı analizlerde, İngiliz futbolcunun İsmail Kartal döneminde Marsilya'da oynadığı döneme kıyasla yaklaşık 11-12 metre daha geride konumlandığı belirlendi. Bu durumun Greenwood'un hücumdaki etkinliğini sınırladığı değerlendirildi.

MARSİLYA'DAKİ PERFORMANSINDAN UZAK KALDI

Greenwood, Marsilya forması giydiği dönemde rakip kaleye yakın bölgelerde yaklaşık 1.400-1.500 kez topla buluşurken İsmail Kartal döneminde bu sayının yaklaşık üçte birine ulaşabildi.

Bu verileri değerlendiren Emre Belözoğlu ve ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu ikinci pivot santrfor gibi kullanmayı planladığı aktarıldı. Böylece Greenwood'un ceza sahasına daha yakın konumlanması ve gol fırsatlarını daha sık yakalaması hedefleniyor.

SAVUNMA SORUMLULUĞU AZALACAK

Yeni plana göre İngiliz yıldızın savunmaya dönüşlerde daha az görev üstlenmesi, enerjisini hücum organizasyonlarına saklaması isteniyor. Teknik heyet, Greenwood'un topla daha ileride buluşarak rakip savunma üzerinde daha fazla tehdit oluşturmasını amaçlıyor.

Öte yandan bu değişikliğin Fenerbahçe'nin savunma dengesine nasıl yansıyacağı da merak konusu. Özellikle kanat bölgesinde oluşabilecek boşlukların takımın oyun planında nasıl karşılanacağı teknik ekibin üzerinde durduğu konular arasında.

20 MAÇTA 10 GOL VE 4 ASİST

Fenerbahçe'nin 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 20 resmi karşılaşmanın 17'sinde ilk 11'de görev aldı. İngiliz yıldız bu maçlarda 10 gol ve 4 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 GOLE KATKI

Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkili performansını sürdürdü. Liverpool karşısında da gol sevinci yaşayan İngiliz futbolcu, Devler Ligi'nde toplam 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Son olarak Arca Çorum FK deplasmanında iki kez fileleri havalandıran Greenwood için Emre Belözoğlu'nun hazırladığı yeni planın, yıldız oyuncunun skor katkısını daha da artırması bekleniyor.