SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İngiliz yıldız Mason Greenwood'un hücum performansını daha üst seviyeye çıkarmak için harekete geçti. Genç teknik adamın, yıldız futbolcunun savunma yükünü azaltarak rakip kaleye daha yakın oynamasını istediği öğrenildi.

Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de teknik heyet, milli arada takımın performansını değerlendirirken Mason Greenwood için de özel bir çalışma yürüttü. İngiliz futbolcunun sahadaki konumunu değiştirmeyi planlayan Emre Belözoğlu ve ekibi, yıldız oyuncunun hücumdaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

GREENWOOD'UN SAHADAKİ ROLÜ DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı 1

TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu ve teknik ekibi, Greenwood'un savunmaya yardım etme sorumluluğunu azaltarak hücum bölgesinde daha özgür hareket etmesini istiyor.

Teknik heyetin yaptığı analizlerde, İngiliz futbolcunun İsmail Kartal döneminde Marsilya'da oynadığı döneme kıyasla yaklaşık 11-12 metre daha geride konumlandığı belirlendi. Bu durumun Greenwood'un hücumdaki etkinliğini sınırladığı değerlendirildi.

MARSİLYA'DAKİ PERFORMANSINDAN UZAK KALDI

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı 2

Greenwood, Marsilya forması giydiği dönemde rakip kaleye yakın bölgelerde yaklaşık 1.400-1.500 kez topla buluşurken İsmail Kartal döneminde bu sayının yaklaşık üçte birine ulaşabildi.

Bu verileri değerlendiren Emre Belözoğlu ve ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu ikinci pivot santrfor gibi kullanmayı planladığı aktarıldı. Böylece Greenwood'un ceza sahasına daha yakın konumlanması ve gol fırsatlarını daha sık yakalaması hedefleniyor.

SAVUNMA SORUMLULUĞU AZALACAK

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı 3

Yeni plana göre İngiliz yıldızın savunmaya dönüşlerde daha az görev üstlenmesi, enerjisini hücum organizasyonlarına saklaması isteniyor. Teknik heyet, Greenwood'un topla daha ileride buluşarak rakip savunma üzerinde daha fazla tehdit oluşturmasını amaçlıyor.

Öte yandan bu değişikliğin Fenerbahçe'nin savunma dengesine nasıl yansıyacağı da merak konusu. Özellikle kanat bölgesinde oluşabilecek boşlukların takımın oyun planında nasıl karşılanacağı teknik ekibin üzerinde durduğu konular arasında.

20 MAÇTA 10 GOL VE 4 ASİST

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı 4

Fenerbahçe'nin 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 20 resmi karşılaşmanın 17'sinde ilk 11'de görev aldı. İngiliz yıldız bu maçlarda 10 gol ve 4 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 GOLE KATKI

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu etkisi! İlk dokunuşunu yaptı 5

Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkili performansını sürdürdü. Liverpool karşısında da gol sevinci yaşayan İngiliz futbolcu, Devler Ligi'nde toplam 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Son olarak Arca Çorum FK deplasmanında iki kez fileleri havalandıran Greenwood için Emre Belözoğlu'nun hazırladığı yeni planın, yıldız oyuncunun skor katkısını daha da artırması bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit ve gazi çocukları Samsunsporlu futbolcularla buluştuŞehit ve gazi çocukları Samsunsporlu futbolcularla buluştu
Süper Lig'den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye'ye dönüyorSüper Lig'den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye'ye dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe Mason Greenwood
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Kutsi 3. kez evlendi! Transparan detaylı gelinlik konuşuldu

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.