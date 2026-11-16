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Süper Lig'den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye'ye dönüyor

Galatasaray kariyerinde önemli başarılara imza atan Mauro Icardi'nin Türkiye macerası yeniden başlayabilir. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra boşta kalan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili transfer söylentileri artarken Süper Lig'den bir ekibin devreye girdiği öne sürüldü.

Süper Lig'den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye'ye dönüyor
Burak Kavuncu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımını belirlemeyen Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeniden Süper Lig'de forma giyme ihtimali ortaya çıkarken ocak ayı için dikkat çeken bir kulüp öne çıktı.

ICARDI'NİN GALATASARAY KARİYERİ KUPALARLA GEÇTİ

Süper Lig den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye ye dönüyor 1

Galatasaray formasıyla taraftarların sevgisini kazanan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemde 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Özellikle ilk iki sezonunda sergilediği performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Arjantinli golcü, attığı gollerle şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

SAKATLIKLAR SONRASI GALATASARAY'DAN AYRILDI

Süper Lig den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye ye dönüyor 2

Icardi'nin Galatasaray'daki son iki sezonu ise sakatlık sorunları nedeniyle istediği gibi geçmedi. Yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle eski formunu yakalamakta zorlanan yıldız futbolcu, takım içerisindeki konumunu da kaybetmeye başladı.

Tarafların yolları 2026 yaz transfer döneminde ayrıldı. Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir kulüple anlaşmayan Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu.

BAŞAKŞEHİR İDDİASI! ICARDI TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Süper Lig den Mauro Icardi hamlesi! Yıldız golcü Türkiye ye dönüyor 3

Arjantinli golcünün yeniden Türkiye'de futbol oynamak istediği öne sürüldü. Mauro Icardi için Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ocak ayındaki en güçlü seçeneklerden biri olduğu iddia edildi.

Yıldız futbolcunun da Başakşehir ihtimaline olumlu yaklaştığı belirtilirken transfer sürecinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Başakşehir'in olası hamlesinin ocak transfer döneminin en çok konuşulacak gelişmelerinden biri olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mauro Icardi galatasaray
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