Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Jhon Duran bavullarını topladı "bitti" diyerek yeni takımı duyuruldu!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Sarı-Lacivertlilerde forvet hattında sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran için Fransa Ligue 1 kapıları açıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio son dakika bilgisini geçti: Genç yıldız kiralık olarak gidiyor!

Emre Şen
SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertlilerin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmeye hazırlanıyor.

LILLE İŞİ BİTİRDİ

Fenerbahçe de flaş ayrılık! Jhon Duran bavullarını topladı "bitti" diyerek yeni takımı duyuruldu! 1

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun son dakika olarak geçtiği habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız ekibinin, Fenerbahçe ve oyuncu cephesiyle anlaşma sağladığı belirtildi.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Fenerbahçe de flaş ayrılık! Jhon Duran bavullarını topladı "bitti" diyerek yeni takımı duyuruldu! 2

Haberin detaylarında, transferin formülünün "kiralık" olduğu vurgulandı. 22 yaşındaki genç golcünün, sezonun geri kalanında Lille forması giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan Duran'ın, Fransa'da düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor.

Ne oldu duran amca ya ? :)
ne yaptıki de düzenli forma giysin
iş yapmayan morinyonun kuklası bir futbolcu
